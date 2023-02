A Cadena Ser jelentései alapján a katalán sztárklub 2016 és 2018 között összesen 1,4 millió eurót fizetett ki a korábbi spanyol elsőosztályú játékvezető, Jose Maria Enriquez Negreira cégének.

A tisztviselő akkoriban a Spanyol Labdarúgó Szövetség játékvezetői divíziójának volt a technikai alelnöke.

Az eset kapcsán a botrányos körülmények közt távozó ex-elnök, José Maria Bartomeu is megszólalt, az ő állítása szerint már 2003-ban is léteztek ilyen kifizetések, amikor Laportával megérkeztek a klubhoz. Sandro Rosell a hírek szerint szintén ezt a verziót osztja.

Negreira elárulta, az ő feladata az volt, hogy „szóban tanácsot adjon a Barcelonának, hogy hogyan viselkedjenek különböző játékvezetők irányítása alatt.” Hozzátette, soha egyetlen döntésben sem kedveztek a pályán a Barcelonának.

A Barcelona közleményt adott ki az üggyel kapcsolatban, amelyben hangsúlyozták, csak az alacsonyabb osztályú mérkőzésekkel kapcsolatban kaptak jelentéseket, ott sem a bírókról, sokkal inkább a játékosokról.

A közleményben Laporta leszögezte, hogy adott esetben akár jogi úton is érvényesítik a rágalmazó fél ellen az akaratukat, ugyanis ilyen formában a pletykák hamisak és becsületsértőek. Az elnök megjegyezte, nem véletlenül akkor jelennek meg ilyen sztorik, amikor a klubnak jól megy és kezd behozhatatlan előnyt szerezni a bajnokságban.

