Az, hogy a Barcelona szerződtette Antoine Griezmannt hiba volt - legalábbis a katalánok elnökjelöltje, Victor Font szerint.

A 29 éves Antoine Griezmann 2019 nyarán távozott az Atletico Madridtól és igazolt Barcelonába. A katalánok kifizetták a 120 millió eurós kivásárlási záradékát. A francia válogatott csatár azonban nem váltotta be a hozzá fűzött reményeket. Victor Font, a Barcelona egyik elnökjelöltje most ki is fejtette Griezmann igazolásáról a véleményét.

"Griezmann szerződtetésére, egyáltalán nem lett volna szükség" - mondta a Cadena Cope-nak.



Fotó: Etsuo Hara/Gonzalo Arroyo Moreno/Getty Images

Font azt akarja, hogy Xavi legyen a klub edzője, amennyiben ő lesz a következő elnök, és akár még Sergio Ramos szerződtetésén is elgondolkozna, ha ezt kérnék tőle.

"Ha Xavi arra kérne, hogy igazoljam le Sergio Ramost, és ez pénzügyileg nyereséges, akkor megpróbálnám" - mondta Font.

Forrás:fotbolltransfers.com

Borítókép: David S. Bustamante/Soccrates/Getty Images