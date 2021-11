A francia válogatott egykori sztárját, Robert Pirest lenyűgözi a szupertehetség, Gavi, és figyelmezteti a Barcelonát, hogy el ne engedjék őt.

A 17 éves Gavi a La Masia legújabb tehetsége, aki már bemutatkozhatott a nagyok között. A középpályás már a spanyol válogatottban is lehetőséget kapott, és mindenkit lenyűgözött. A Barcelonával kötött szerződése 2023-ban jár le, és jelenleg 50 millió eurós kivásárlási ára van, amit Európa-szerte több nagy klub is hajlandó lenne kifizetni.

A Barcelona azonban előrehaladott tárgyalásokat folytat Gavival a hosszabbításról. Robert Pires reméli, hogy az új szerződés aláírása hamarosan megtörténik.

„Úgy gondolom, mint sokan mások, hogy Gavi egy fantasztikus tehetség. Körülbelül másfél hónappal ezelőtt, amikor Spanyolország Franciaországgal játszott a Nemzetek Ligája döntőjében, Milánóban voltam. Lenyűgöző meccset vívott. A Barcának mindent meg kell tennie annak érdekében, hogy hosszú évekig náluk maradjon, mert van benne valami különleges. Pedri, Ansu Fati, Nico Gonzalez, Gavi… a szurkolók ne felejtsék el, hogy még csak 17 és 19 évesek. Az emberek már most Barcelona győzelmeket, sikereket akarnak látni, de ez egy-két éven belül be is fog következni.”

Forrás: fotbolltransfers.com

Borítókép: fcbarcelona.com