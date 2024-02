A Barcelonának az elmúlt hetekben pechje volt a sérülésekkel, és a legutóbbi, Osasuna elleni szűk győzelem során is folytatódott.

Alig néhány perccel a mérkőzés kezdetét követően, Ferran Torresnek már is le kellett mennie a pályáról, miután izomsérülés gyanújával lecserélték.

Torres remek formában van a katalán óriásnál ebben a szezonban, és mivel könnyek között hagyta el a játékteret, félő volt, hogy hosszabb időre kiesik. Ez be is igazolódott, az MD jelentése szerint ugyanis a 23 éves játékos várhatóan egy hónapig nem léphet pályára combhajlítósérülés miatt.

INJURY NEWS | Tests carried out have revealed that first team player Ferran Torres has a right hamstring injury. He is out and his recovery will determine his availability. pic.twitter.com/9fejASBX4b