Az FC Barcelona egy hete megválasztott új elnöke, Joan Laporta megállapodást kötött Sergio Agüeróval arról, hogy az argentin futballsztár nyártól a katalán elitalakulatban folytatja pályafutását - az AS spanyol sportlap értesülése szerint.

Az újság úgy tudja, hogy a jelenleg a katalán mester, Pep Guardiola irányította, s az angol Premier League-ben hatalmas előnnyel éllovas Manchester Cityben játszó Agüero - akinek a mostani idény végén jár le a szerződése, így ingyen távozhat - 2023 júniusáig ígérkezett el a Barcához.



Az AS kiemelte, hogy a háttérben született egyezség nyomán a Citynél 2011 óta légióskodó, 32 éves támadó csatlakozhat a nemzeti válogatottban is éveken át vele együtt szereplő Lionel Messihez, aki így nem fogja otthagyni a Barcát, amit korábban többször is kilátásba helyezett a hatszoros aranylabdás kiválóság.

Borítókép: Manchester City FC/Manchester City FC via Getty Images