A vasárnap kétségtelenül a Barcelona egyik legsötétebb napja volt a Xavi Hernandez-éra alatt. Nem csak azért, mert 4-1-re kikaptak a keserű rivális Real Madridtól egy döntőben, hanem azért is, mert a teljesítmény annyira siralmas volt, hogy lehetett volna még több is.

Ahogy az ilyenkor lenni szokott, az ujjak a menedzserre mutogatnak. Úgy tűnt, Xavi teljesen rosszul taktikázott, ellenfele, Carlo Ancelotti pedig többször is ki tudta használni a nagyon nyitott Barcelona gyengeségeit.

Xavi már így is nyomás alatt volt a Barcelonánál egy nehéz három hónapos időszak után, de a vasárnapi megaláztatás után ez a vizsgálat megtízszereződött. Még az is lehet, hogy nincs visszaút, mivel Joan Fontes arról számolt be, hogy a klubfőnökök elvesztették a bizalmukat a 43 éves edzőben, aki jól tudja, hogy nem kapja meg a támogatást.

Ráadásul Deco - Xavi közvetlen felettese - is nagyon megingott a bizalomban, sőt, már néhány szerződtetését is kétségbe vonta, például Ilkay Gundogant. Mindez szemet szúr Joan Laportának, aki a Barcelona számára sötét napot követően dönt a következő lépésekről.

Borítókép: Stringer/Anadolu via Getty Images