A Barcelona vezérigazgatója, Ferran Reverter a hírek szerint lemondott a klubnál, mert nem értet egyet Ferran Torres januári szerződtetésével.

Torres egyike volt annak a négy új igazolásnak, akiket a Barcelona januárban igazolt. Xavi Dani Alves, Adama Traore és Pierrre-Emerick Aubameyang mellett a spanyol játékosssal erősítette meg a keretét. Ferran 46 millió fontba került, aki a Manchester Citytől érkezett.

Reverter bejelentette a távozását, és kevesebb mint egy év elteltével befejezi a megbízatását. Reverter közleményében személyes okokra hivatkozik a távozásával kapcsolatban. A Cadena SER munkatársa, Sique Rodriguez azonban azt állítja, hogy nem ez volt a fő tényező. Reverter és a Barcelona elnöke, Joan Laporta összeveszett Ferran leigazolása kapcsán.

A hírek szerint a Barcelona 280 millió eurós hároméves szerződést kötött a Spotify-val. A zenei streaming óriáscég logója mindenhol látható lesz a klubnál, míg a stadion neve Spotify Nou Camp lesz. Az ESPN szerint a Spotify-megállapodás volt az "utolsó csepp a pohárban" Reverter számára.

CEO Ferran Reverter is leaving the club. He will continue in his post until a replacement is found. pic.twitter.com/7ru0smAYqi