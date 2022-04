A Barcelona vezetősége igyekszik meggyőzni Ousmane Dembélét a hosszabbításról.



Dembélé januárban többször is nemet mondott a katalánok ajánlatára, mivel úgy gondolja, többet ér annál, mint amit a klub kínál neki. Az álláspontja miatt a franciát számos kritika érte, az utóbbi időben azonban bizonyította, milyen fontos szerepet tölt be a csapatnál. A játékos a gránátvörös-kékek legutóbbi hat bajnokiján nyolc gólpasszt adott és egy gólt szerzett. Teljesítménye miatt a klub vezetősége ismét felfigyelt rá, és hajlandó újabb ajánlatot tenni érte.



A Diario AS értesülései szerint Mateu Alemany , a Barca vezérigazgatója a marokkói Marrakeshbe repült, hogy újabb tárgyalást folytasson Dembélé ügynökével, Moussa Sissokóval.



Dembélé állítólag szívesen maradna a Camp Nouban, de ügynöke azt akarja, hogy annyi fizetést kapjon, amennyit ér, eközben Xavi Hernandez is kétségbeesetten szeretné megtartani sztárszélsőjét. A kérdés most az, hogy a Barca mennyit hajlandó fizetni azért, hogy megtartsa Dembélét, miközben továbbra is megpróbálják korlátozni a kiadásaikat a nyári átigazolások alatt.

Forrás: football-espana.net



Borítókép: Jose Breton/Pics Action/NurPhoto via Getty Images