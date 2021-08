Miután a Barcelona bejelentette, hogy nem tudják meghosszabbítani Lionel Messi szerződését szurkolók ezrei lepték el a Camp Nout. Sokan sírva búcsúztak a váratlanul távozó játékostól, aki maga is a könnyeivel küszködött a sajtótájékoztatója alatt. Ezek után némileg meglepő lehet, hogy a szurkolók örökranglistáját nem ő vezeti a Barcelona játékosai közül.



Az vitathatatlan, hogy Messi neve kitörölhetetlen lesz a katalánok történelemkönyveiből. A világ egyik legjobb játékosa 21 évet töltött a csapat kötelékében, ami alatt számos trófeát szerzett az együttesnek, és szinte minden létező rekordot megdöntött.

A távozást követően mindenki próbálja elhelyezni a hatszoros aranylabdást a klub történetében. Kíváncsiak voltunk, hogy a mindig is nagy sztárgárdát felvonultató csapat szurkolói miként értékelik az argentint, így megnéztük a Ranker.com-ot, ahol kiderült, Messit csak a klub negyedik legnagyobb játékosaként tartják számon.



A cikkünk megírásának idején a katalánok egykori játékosai közül mindössze hárman előzik be Messit, de ne szaladjunk ennyire előre.



Elsőként nézzük, kik helyezkednek el a rangsor 20. és 30. helye között!



30. Neymar

29. Victor Valdes

28. Deko

27. Zlatan Ibrahimovic

26. Luis Enrique

25. Patrick Kluivert

24. Michael Laudrup

23. Andoni Zubizarreta

22. Gheorghe Hagi

21. Dávid Villa

20. Thierry Henry



Bár kétségtelen, hogy kiváló játékosok kaptak helyet a rangsor végén, érdekes, hogy sem Kubala Lászlónak, sem César Rodrigueznek nem sikerült beférkőznie a legjobbak közé. És Bár Henry a modern kori futball egyik legnagyobb játékosa, esélye sincs arra, hogy bekerüljön a Top 20-ba.



És bár, igen, Henry a modern kor egyik legnagyobb játékosa, a pokolban nincs esély arra, hogy a legjobb 20 közé kerüljön, amikor elszigetelten veszi a három szezont Barcelonában.



Haladjunk is tovább és nézzük, kik kerültek a 11. és a 20. hely közé!



19. Marc-Andre ter Stegen

18. Sergio Busquets

17. Gerard Pique

16. Pep Guardiola

15. Dani Alves

14. Ronald Koeman

13. Luis Suarez

12. Sámuel Eto'o

11. Rivaldo



A listának ez a része teljesen rendben van, mert nem tagadható, hogy Alves, Busquets, Suarez és Eto'o nagyban hozzájárultak a Barcelona 21. századi globális sikeréhez.



A felsorolásnak azonban még nincsen vége, lássuk kik vannak a top 10-ben!



10. Romario

9. Ronaldo Nazario

8. Diego Maradona

7. Carles Puyol

6. Xavi

5. Andres Iniesta

4. Lionel Messi

3. Ronaldinho

2. Johan Cruyff

1. Hristo Stoichkov

A lista alapján elmondható, hogy a szurkolók szerint Stoichkov a klub valaha volt legnagyobb játékosa. Ő több mint 40 000 szavazatot kapott. A bolgárok ikonja 32 000-el több szavazatot kapott, mint Lionel Messi, ami azért elég meglepő.

Összességében elmondható, hogy a futballrajongók néha másképp értékelik a dolgokat, ennek ellenére értékelik Messit, hiszen 8600-an mellette tették le a voksukat.



Forrás: givemesport.com



Borítókép: Facebook.com/Barcelona