Jelentős átalakításon van túl a Barcelona. A nyáron több létszámfeletti játékosuk is távozott, illetve igazán impozáns érkezők is voltak a csapatnál.

A SPORT értesülései szerint azonban a klubnál nem tekintik a csapatot késznek, további játékoseladásokkal terveznek januárban, ugyanis a bértömeg még mindig nagyobb az optimálisnál.

A katalán lap szerint a Barca szeretne megválni Gerard Piquétől, Jordi Albától, Frenkie De Jongtól és Memphis Depaytól.

Barça will try to offload players with a high salary again during the winter transfer market.



Frenkie de Jong, Gerard Piqué, Jordi Alba, and Memphis Depay are some of the highest earners at the club, despite not being absolutely necessary for Xavi.



— SPORT pic.twitter.com/ghrmubZkOm