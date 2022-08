A játékosok ezzel tudnának segíteni a csapatnak abban, hogy kényelmesen be tudják regisztrálni a nyáron leigazolt játékosokat.

A Barcelona esetében jól mutatja a gazdasági nehézségeik súlyát, hogy az utóbbi két évben többször is szükségük volt arra, hogy a nagyobb bérrel rendelkező játékosoktól fizetéscsökkentést kérjenek, ezzel segítve a klub fenntarthatóságát.

Joan Laporta a különböző TV-s jogok eladásával igyekezett enyhíteni ezen a pénzügyi nyomáson, azonban most úgy néz ki, ez sem okozott teljes fellélegzést.

További nehézségeket okoz, hogy a La Liga kifejezetten szigorú szabályokat alkalmaz a csapatok felhasználható bérkeretének megítélésében.

Gerard Romero, katalán újságíró számolt be először róla, hogy szükségessé vált a klub számára, hogy ismét Piqué és Busquets felé forduljanak.

A legutóbbi hírek szerint tavalyi jelentős bércsökkentést követően az érintett játékosok nem szívesen mennének bele további megszorításokba.

A másik megoldás az lehet, ha a klub el tudja adni létszámfeletti játékosait. Martin Braithwaite és Memphis Depay például azok között van, akiket a klub akár aprópénzért is elengednek, ha ennek köszönhetően felszabadul a bérük.

