Ronald Koeman vezetőedzői kinevezése lehet az egyik oka annak, hogy a hatszoros aranylabdás Lionel Messi bejelentette távozási szándékát az FC Barcelona labdarúgócsapatánál.

Az 57 esztendős korábbi Barcelona-játékos Koeman, aki a holland válogatott szövetségi kapitányi posztját hagyta ott a katalán egyesület kedvéért, az argentin Diario Olé weboldal értesülései szerint az első pillanatban jelezte, hogy a keretben nem lesznek kiváltságos játékosok.



"Mindent a csapat érdekében kell tennünk, és ebben a kérdésben nem leszek rugalmas. Mindenkinek, aki itt van, a közösen megfogalmazott célok elérésére kell koncentrálnia, a különleges bánásmód és az egyes futballisták kiváltságos helyzete a múlté" - mondta állítólag Koeman.



Közben a 33 esztendős Messi, aki húsz év után szándékozik elhagyni a Barcelonát, korábbi és mostani játékostársaitól is bíztató szavakat kapott a Twitteren. Az aktív pályafutása során a Real Madridban és a Barcelonában is megfordult Luis Figo azt írta, "egy újabb történelmi pillanat", míg Carles Puyol, a katalánok korábbi csapatkapitánya így reagált:



"Tiszteletem és csodálatom, Leo. Maximálisan támogatlak, barátom".



Miközben a média és a közvélemény Messi távozási szándékával van elfoglalva, megingott a pozíciója Josep Bartomeunak, a Barcelona elnökének. A koronavírus-járvány ideje alatt a fizetések csökkentése miatt vita alakult ki a sztárjátékosok és Bartomeu között, most pedig médiaértesülések szerint néhány igazgató le akar mondani posztjáról az FC Barcelonánál, mások pedig bizalmatlansági indítványt nyújtanának be az elnökkel szemben.



A klub kedden azt közölte, Messi egy záradékra hivatkozva szeretne csapatot váltani, amely lehetővé tenné számára, hogy ingyen igazoljon másik klubhoz. Csakhogy - a Barca tájékoztatása szerint - annak a határideje, hogy jelezze ilyen irányú szándékát, júniusban lejárt. A spanyol és az európai futballszezon rendszerint májusban ér véget, azonban a koronavírus-járvány miatt előbbi júliusban, utóbbi augusztusban zárult.



Ha az argentin játékos ingyen távozhat, kérőkben nem lesz hiánya, ugyanakkor jelentős fizetésigénye miatt mégis csak néhány csapat engedheti meg magának a leigazolását átigazolási díj nélkül is. A sajtó elsősorban az olyan tehetős klubokat tartja erre esélyesnek, mint a Bajnokok Ligája-döntős Paris Saint-Germain és a legrangosabb európai kupasorozatban negyeddöntőig jutott Manchester City, amelynek vezetőedzője ráadásul Messi korábbi barcelonai trénere, Josep Guardiola.



Az ESPN értesülései szerint az elmúlt héten Guardiola telefonon egyeztetett Messivel, és Manchesterben állítólag meg tudnák fizetni a sztárfutballistát.



A Barcelona a 2007/2008-as szezon óta először nem szerzett egyetlen trófeát sem, a katalán szurkolók a klub történetének egyik legmélyebb kríziséről beszélnek. A Barca a bajnokságban második lett, a Király Kupában a negyeddöntőben búcsúzott, a mélyütést pedig a Bayern Münchennel szemben 8-2-re elveszített BL-negyeddöntő jelentette.



A Barcelona a 2015-ös BL-diadala óta nem jutott túl a negyeddöntőn a legrangosabb európai kupasorozatban, a mostani csúfos vereség pedig mélyreható változásokat indított el. A trénercsere mellett Luis Suárezzel, Ivan Rakiticcsel, Arturo Vidallal és Samuel Umtitivel a klub máris közölte, hogy távozhatnak.

Borítókép: Urbanandsport/NurPhoto via Getty Images