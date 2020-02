A Leganés támadója, Martin Braithwaite csatlakozik a Barcelona csapatához, akiért a katalán klub kifizeti a kivásárlási záradékot. A dán játékos részt vett utolsó edzésén, ami után elköszönt csapattársaitól a COPE értesülései szerint.

Ez a döntés mindenkit meglepett, hiszen váratlanul érte a klubot, s a játékost is. Sokáig senki semmit nem tudott a megállapodásról. A Barcelona folyatosan próbálkozik alkudozni a Leganés csapatával, hogy valamilyen kedvezményt kapjon Braithwaite aláírási árából, de ezt a spanyol klub nem fogadja el, hiszen tisztában vannak vele, hogy helyzeti előnyben vannak.

