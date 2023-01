Sajtóhírek szerint újabb kétes ügyletbe került a Barcelona, a klub azonban tagadja a vádakat.



A Gerard Pique és Luis Rubiales közti beszélgetéseket kiszivárogtató El Confidencial azt állítja, bizonyítékaik vannak arról, hogy a Barcelona megszegte a klubszabályokat, amikor a török Limak cégnek ítélte oda a Camp Nou felújítását.



A cikk szerint Joan Laporta és igazgatótanácsa több hibát is elkövetett az ajánlattételi eljárás során, és megszegte a klub alapszabályában meghatározottakat is. Az írás kifejti, hogy a végső befutó Limak még az ajánlattételi kritériumoknak sem felelt meg. Hozzáteszi, az ügy akár azt is eredményezheti, hogy a Barcelona elveszti az építési engedélyét.



A klub a hírek megjelenése után azonnal reagált a vádakra. A katalánok egy hivatalos közleményben tagadták mind az öt vádpontot. Kifejtették, hogy az állítások csak a 2017-es alapszabály tekintetében állnák meg a helyüket, azt azonban 2022-ben frissítették. A közlemény kitér arra, hogy az építési engedélyüket nem veszélyeztették, és a munkavégzéshez szükséges vállalkozás kiválasztásának folyamata teljesen független volt egymástól.

Borítókép: Gongora/NurPhoto a Getty Images