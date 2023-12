A Barcelona szurkolói teljesen megörültek, miután a legújabb hírek szerint az Európai Szuperliga „zöld jelzése” segíthet nekik Kylian Mbappé szerződtetésében.

Miután a 2021-es javaslatokat 72 órán belül elvetették, az A22 Sports Management által kidolgozott új tervezet jelezte, hogyan működne a bajnokság, amelyben ismét a Real Madrid és a Barcelona állna az élen.

Hatalmas vadonatúj bevételi forrásokat teremtenének a futball elitklubjai közül néhány csapat számára, a sorozat pedig várhatóan a következő 12 hónapban kaphatna lendületet.

A Barcelona még mindig egy átmeneti időszak közepén van, miután a Covid-19 járványt követően hatalmas csapás érte a pénzügyeiket, és még minden idők egyik legjobb játékosától, Lionel Messitől is kénytelenek voltak megválni.

Most azonban, hogy az Európai Szuperligára vonatkozó döntésnek köszönhetően új nagy összegű bevételek érkezhetnek a klubhoz, így a szurkolók elkezdtek találgatni, hogy milyen játékosokat engedhetnek meg maguknak, és a lista élén egy az egyik legnagyobb sztár áll.

Mbappé hosszú távú jövőjével kapcsolatos kétségek a PSG-nél az elmúlt 12 hónapban jól dokumentáltak voltak, Luis Enrique kezdetben úgy döntött, hogy megtartják a francia sztárt, miközben arról találgattak, hogy el akarja hagyni a klubot.

Mivel a pletykák továbbra is fennállnak egy lehetséges 2024-es Real Madridba való igazolással kapcsolatban, most úgy tűnik, hogy a Barcelona szurkolói is ragaszkodnának ahhoz, hogy a korábbi monacói játékos a katalánokat válassza a spanyol riválisuk helyett, tekintettel a hatalmas átigazolási összegre, amit kínálhatnának Mbappé számára.

Bár azt még nem tudni, hogy a 25 éves játékos jövője az idei szezonon túl merre ível, a Barcelona szurkolói minden bizonnyal több mint biztosak abban, hogy a francia válogatott játékost inkább előbb, mint utóbb, de a csapatuk mezében látják, majd a potenciálisan javuló anyagi helyzetük miatt.

Mivel ebben a szezonban is már 21 gólt szerzett 22 mérkőzés alatt, így Mbappé lehetne a hiányzó darab ahhoz, hogy a Barcelona visszanyerje korábbi dicsőségét.

Borítókép: Ibrahim Ezzat/NurPhoto via Getty Images