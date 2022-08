A pletykák szerint Memphis Depay elhagyja a Barcelonát és már a holland támadó szerződésének felbontásáról tárgyalnak a felek.

A 28 éves támadóra már nem tart igényt a Barcelona. Robert Lewandowski nemcsak a mezszámát, de a helyét is elvenné a klubnál. Az átigazolási szakértő, Fabrizio Romano azt írja, hogy a felek tárgyalnak a sztár jövő nyáron lejáró szerződésének felbontásáról. A jelentések szerint Depay csak akkor hajlandó elhagyni a Barcát, ha talál egy jó alternatívát. Csak a legjobb klubokat veszi figyelembe.

Excl: Barcelona and Memphis Depay lawyers are in negotiations to reach an agreement on free agency. No way for €20m fee. Depay will accept to leave Barça only in case he’ll find the right option for his future. #FCB



Memphis Depay will only consider top clubs. pic.twitter.com/COFSiHdXBL