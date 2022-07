Az FC Barcelona honlapján jelentette be, hogy hivatalosan is befejeződött Robert Lewandowski átigazolása.



Június 16-án a Bayern München bejelentette, hogy sikerült megegyeznie a Barcelonával Robert Lewandowski ügyében, majd július 18-án a katalán klub be is mutatta a játékost. A lengyel átigazolása azonban csak most vált teljessé.



A Barcelona ezt a hivatalos honlapján erősítette meg, ahol azt is nyilvánosságra hozta, Lewandowskit 45 millió euró plusz 5 millió euró bónuszért sikerült megvásárolnia. A jelentés ezenkívül kitér arra, hogy a szerződés 2026 nyaráig szól majd, és egy 500 millió eurós kivásárlási záradékot is tartalmaz.



Lewandowski összesen 384 mérkőzésen 312 gólt szerzett a Bayern München színeiben és 19 címet nyert a klubbal.

