A Barcelona megfosztotta Dani Alvest a klublegenda státuszától, amelyet 102 játékos viselt a gránátvörös-kékek mezében a klub 1899. november 29-i alapítása óta, Jordi Alba, Sergio Busquets és Gerard Piqué a legutóbbiak, akik csatlakoztak a klub alapítója, Joan Gamper által vezetett listához.

A katalánok klubja óvatosan fogalmazott, fenntartva a brazil ártatlanságának vélelmét, akit 2023. január 20-án előzetes letartóztatásba helyeztek. A Barcelona ezt a szimbolikus tettet akkor léptette életbe, amikor a szexuális erőszakért kiszabott ítélet jogerőre emelkedett. Dani Alvest december 22-én a barcelonai legfelsőbb bíróság 21. szakasza négy év és hat hónap börtönbüntetésre ítélte, amely ítélet ellen ügyvédje, Inés Guardiola már bejelentette, hogy fellebbezni fog.

