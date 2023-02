Fabrizio Romano szerint a Barcelona megegyezett Sergi Robertóval a folytatást illetően.



Sergi Roberto ebben eddig szinte sérülés nélkül hozta le a szezont, ami alatt eddig 18 mérkőzésen 2 gólt és 2 gólpasszt jegyzett. A 31 éves játékos 2022 nyarán írt alá új, egyéves szerződést a katalánokkal, ám már régóta hírlett, hogy Xavi és a vezetőség a következő szezonra is szeretné megtartani őt.



Az átigazolási szakértő Fabrizio Romano most arról számolt be, hogy a felek egyetértenek a hosszabbításban. Az információk szerint a Barcelona már elő is készítette az új szerződést, amely 2024 nyaráig szól majd.

Full agreement reached and sealed for Sergi Roberto to extend his contract as documents are now being prepared by Barcelona #FCB



New deal will be valid until June 2024 — Xavi asked the club to extend Sergi’s contract and it’s now 100% done. pic.twitter.com/O7b1UDDyF4