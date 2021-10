Az FC Barcelonának állítólag még 115 millió forintos tartozása van az elmúlt években történt játékos átigazolások miatt.



Joan Laporta és a Barcelona vezérigazgatója, Fran Reverter szerdán a média előtt ismerteti a klub legfrisseb ellenőrzéseinek eredményét, ám vannak olyan információk, amelyek már kiszivárogtak.

Ezek közé tartozik a már említett tartozás is, amelyről a 2Playbook számolt be. Írásuk alapján a katalánok többek között Miralem Pjanic, Frenkie de Jong, Serginho Dest és Philippe Coutinho után nem fizették még ki a teljes összeget.

Although Barcelona have been able to reduce the transfer debt by 28%, they still carry a debt of €115m in transfer payments until 2024. This includes:



• €39m for Pjanić.

• €32m for Frenkie.

• €16m for Coutinho.

• €13m for Dest.



