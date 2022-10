Nagy nyomás nehezedik Xavi vállára, hiszen a jelentések szerint a Barcelona már neki is látott feltérképezni a piacot, hogy tudja, szükség esetén kivel pótolhatja a szakembert.



Nehéz napokon vannak túl a katalánok. A Bajnokok Ligájában 3-3-at játszottak az Internazionale ellen, így nagy eséllyel idén sem lehetnek ott az egyenes kieséses szakaszban. Néhány nappal később pedig vereséget szenvedtek a Real Madridtól, ezzel megszakadt veretlenségi sorozatuk, és visszacsúsztak a tabella 2. helyére.



Bár a klub elnöke, Joan Laporta a kudarcok ellenére világossá tette, hogy töretlenül bízik Xaviban, a katalán lapok azt állítják, a valóság nem teljesen ez.



Az El Nacional arról számolt be, hogy Laporta éa Mateu Alemany már elkezdett új vezetőedzők után kutatni, arra az esetre, ha Xavi nem tudná teljesíteni az elvárásokat.



A jelentések szerint Thomas Tuchel, Mauricio Pochettino és Marcelo Gallardo is felkerült a Barcelona radarjára. A három jelenleg klub nélküli szakember mellett a Liverpool vezetőedzője, Jürgen Klopp és a spanyol válogatott szövetségi kapitánya, Luis Enrique is felkerülhetnek a listára.



Utóbbi a jelenlegi információk szerint a katari világbajnokság után távozik posztjáról, hogy új kihívást találjon magának. Enriquet állítólag azonban már olyan klubok is kinézték maguknak, mint a Manchester United, a Juventus, a Bayern München és az Atlético Madrid. A hírek szerint a Barcelona azonban úgy véli, hogy Enrique azonnal élne a lehetőséggel, hogy visszatérjen a csapathoz. A szakember korábban 2014 és 2017 között vezette a Barcelonát.

Borítókép: David S. Bustamante/Soccrates/Getty Images