A Diario Sport értesülései szerint, a Barcelona azt akarja, hogy Robert Lewandowski viselje a kilences mezszámot ebben a szezonban, sporthierarchia és kereskedelmi okokból.

A gond ezzel természetesen csak annyi, hogy ezt a mezszámot jelenleg Memphis Depay viseli. Lewandowski várhatóan automatikusan megkapja a kilences mezt, ha a hollandot sikerül eladnia a Barcelonának. Ha Memphis maradna, akkor a klub megkéri, hogy adja át Lewának, ekkor már a hollandon múlik mit tesz.

Lewandowski profi pályafutása nagy részében a kilences mezt viselte. Az egyetlen kivétel a Lech Poznannál eltöltött két év volt, ahol a nyolcas mezben játszott, valamint a Borussia Dortmundnál eltöltött első szezonja, ahol a hetes mezt viselte. Ezek a mezszámok is foglaltak a Barcában.

Robert Lewandowski: “I've always wanted to play in a big club.” pic.twitter.com/Lq5raxapF8