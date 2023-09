Annak ellenére, hogy az idei nyári átigazolási időszak alig több mint három hete zárult le, a Barcelona kétségtelenül fél szemmel a 2024-es év üzleteit tartja szem előtt. Az egyik megoldandó terület a jobbhátvéd pozíció, Joao Cancelo csak kölcsönben érkezett a Manchester Citytől.

Cancelo kiválóan kezdte barcelonai pályafutását, ami szombaton is folytatódott, hiszen ő szerezte a győztes gólt a Celta Vigo elleni 3-2-es győzelem alkalmával. Teljesítménye Xavi Hernandezt, csapattársait és a klub vezetőségét is megörvendeztette. Teljesen elképzelhető, hogy a Barcelona a nyáron megpróbálja véglegesen leigazolni Cancelót. A Manchester City vezetőedzője, Pep Guardiola nem látja a portugált a jövőbeli terveiben, így az eladása nagyon valószínű.

Attól függ, hogy a Barcelona megengedheti-e magának Cancelo végleges szerződtetését, mivel az anyagi gondjaik valószínűleg jövő nyáron is fennmaradnak. Az MD újságírója, Fernando Polo azonban arról számolt be, hogy már 25 millió euróért szerződtethetik, ami még belefér a Barcelona számára is.

Ha ez beigazolódik, akkor ez egy kiváló üzlet lenne, amit a klub minden bizonnyal meg fog vizsgálni.

Borítókép: Jose Breton/Pics Action/NurPhoto via Getty Images