Van der Vaart a ZigoSportnak beszélt a katalánok jelenlegi helyzetéről, kitérve Frenkie De Jong ügyére is.

„A Barcelona nem bánhat így az emberekkel! De Jong túl sokat keresne?”

„Amikor aláírod a szerződést valakivel, kötelezettségeid vannak, amiket teljesítened kell. Nem szabad így eljárni! Ez egy maffia, amiért nagyon meg kéne büntetni őket!” – utalt a holland arra, hogy a katalánok minden eszközzel szeretnék rávenni De Jongot arra, hogy továbbra is csökkentett fizetéssel alkalmazhassák.

Céljuk ezzel, hogy beleférjenek a La Liga bérplafonjába és be tudják regisztrálni Jules Koundét.

„A Barcelona neve most nagyon rosszul cseng. Ez egy szuper klub, ahol mindenki szeretne játszani, de most egy másik úton indultak el, ezért úgy érzem, jelenleg szégyen a Barcában focizni.”

Rafael Van der Vaart:



