A dán Martin Braithwaite neve onnan lehet ismerős sokaknak, mert a Barcelona vésztartalékként, a liga külön engedélyével szerződtette anno a Leganéstól.



A játékos igazából sosem rendelkezett megfelelő minőséggel a katalánok számára, azonban a győzni akarásával és eltökéltségével sok szurkolóval megkedveltette magát.

A gránátvörös-kék kaland aztán tavaly nyáron ért véget, amikor a klub eladta a városi rivális Espanyolnak.

Braithwaite 10 gólt szerzett a szezonban, de ez sem volt elég arra, hogy benntartsa csapatát, akik így kiestek a másodosztályba.

A Relevo szerint a dán 19-én csatlakozott a kerethez, de úgy döntött, semmi esetre sem akar a másodosztályban focizni, ezért szó nélkül összepakolt, és elhagyta a csapat edzőtáborát.

A játékos mindenképpen távozni szeretne a klubtól, azonban az Espanyol még nem talált neki új csapatot, szerződése pedig 2025-ig köti a kisebbik barcelonai klubhoz.

Braithwaite annyira drasztikusan áll a témához, hogy a hírek szerint még azt is belengette, hogy ha nem tud eligazolni, inkább visszavonul a profi labdarúgástól.

