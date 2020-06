A címvédő és listavezető Barcelona hazai pályán 2-0-ra legyőzte a sereghajtó Leganést a spanyol labdarúgó-bajnokság 29. fordulójának kedd esti mérkőzésén.



A katalán csapat góljait a 17 éves Ansu Fati, valamint - büntetőből - Lionel Messi szerezte.

Barcelona victory over Leganes in Camp Nou 2-0 Ansu Fati and Lionel Messi..