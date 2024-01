A Barcelona egyik játékosa állítólag arra kérte Xavi Hernándezt, hogy gondolja át a döntését, miszerint lemond a vezetőedzői posztról az idény végén.

Xavi szombaton jelentette be, hogy a szezon végén lemond a Barcelona vezetőedzői posztjáról.

A Barcelona korábbi csapatkapitánya azt követően tette a bejelentést, hogy csapata 5-3-as vereséget szenvedett a Villarreal ellen a Nou Campban.

Az eredmény miatt Xavi csapatának hátránya 10 pontra nőtt a La Liga listavezető Real Madridtól és 11 pontra a tabellát vezető Gironától.

„Szeretném bejelenteni, hogy június 30-án nem folytatom tovább a Barca edzőjeként" - mondta Xavi. „Úgy gondolom, hogy a helyzetnek irányt kell változtatnia, és mint Barcelona szurkoló, nem engedhetem meg a jelenlegi helyzetet” – folytatta a spanyol.

"Hogy egy kicsit jobban elmagyarázzam, a Barcelona edzőjének lenni kellemetlen érzés, kegyetlen. Úgy érzed, hogy gyakran hiányzik a tisztelet, úgy érzed, nem értékelik a munkádat, és ez borzasztóan megvisel. Ez kihat a mentális egészségedre. Pozitív ember vagyok, de az energia olyan szintre csökken, hogy az ember azt hiszi, nincs értelme tovább csinálnia ezt” – magyarázta Xavi.

Vasárnap, egy nappal azután, hogy Xavi bejelentette a közelgő távozását, a Barcelona vezetőedzője állítólag találkozott a csapatával, hogy elmagyarázza, miért lép vissza a nyáron.

Could you change your mind in case you’re gonna win the Champions League this season?



Xavi Hernández: “No. No chance”. pic.twitter.com/W7UKuiymu7