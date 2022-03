A Barcelona új lendületet kapott, és megpróbálnak megegyezni Ousmane Dembélével és ügynökével egy új szerződésről.

A spanyol klub már több ajánlatot is tett a francia támadónak, akinek a szezon végén lejár a szerződése. A 24 éves támadó úgy érzi, hogy több pénzt érdemel, mint amennyit ajánlanak neki, de a Barca szeretne pénzt spórolni, hogy néhány játékost igazolhassanak a nyáron. Dembélé követelései miatt a tárgyalások néhány hétre teljesen megszakadtak, de most új remény van a szélső kiváló formája közepette Xavi Hernandez irányítása alatt. Olyan hírek jelentek meg, amelyek szerint a Barcelona ismét felvette a kapcsolatot Dembélé ügynökével, Moussa Sissokóval, akivel a következő napokban találkozhatnak ismét.

