Több mint kilenc hónapnyi, sérüléssel töltött időszak után kedden ismét edzésbe állt Ansu Fati, az FC Barcelona történetének legfiatalabb gólszerzője.

A katalán futballklub a Twitteren közölte, hogy a 18 éves támadó is részt vett a csapat tréningjének egy részén, a Marca című spanyol lap pedig úgy tudja, a játékos szeptember 11-én, a Sevilla elleni mérkőzésen térhet vissza a pályára.





You love to see it. pic.twitter.com/sWxPSkqrgL

— FC Barcelona (@FCBarcelona) August 24, 2021