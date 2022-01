A Barcelona esélyei a Manchester United veteránja, Edinson Cavani leigazolására a jelek szerint a nullára csökkentek.

Cavani hetek óta kapcsolatban áll a Uniteddel, és a Barcának szüksége van egy támadóra. Ansu Fati és Martin Braithwaite sérülései miatt a Barca nem állt jól ezen a fronton. Cavani távozása valószínűnek tűnt, mivel az uruguayi játékos látszólag úgy érezte, hogy a lehetőségek korlátozottak lesznek, ha Cristiano Ronaldóra hagyatkozik vezetőedzője.

Cavani azonban visszatért sérüléséből, és azt tapasztalta, hogy jelentős szerepet játszhat az ideiglenes főnök, Ralph Rangnick irányításával. Ez pedig arra késztette a veterán támadót, hogy megerősítette, hogy az Old Traffordon marad szerződése lejártáig, ami az idei szezon végén lesz.

„Edi azt mondta, hogy számíthatok rá a szezon végéig, és továbbra is a legjobbját fogja nyújtani, hogy példakép lehessen a fiatalabb játékosok számára. Ha kezdőként, ha csereként kell játszania mindig szívesen megteszi és mindent belead, de ha nem is játszik, akkor is megpróbál a lehető legjobb példakép lenni a többi játékos számára” – mondta a 63 éves vezetőedző.

Ezzel véget is ért a Barca esélye, hogy leigazolja Cavanit, de szerencséjükre vannak visszatérőik. Ansu Fati, Martin Braithwaite és Memphis Depay is újra bevethető lesz. Ez szükségtelenné teheti egy támadó leigazolását, főleg, ha más fronton is szükség van az erősítés.

Forrás: football-espana.net

Borítókép és fotók: Manchester United/Twitter