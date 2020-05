Nagy változások várhatóak a Barcelona labdarúgócsapatánál a nyáron, ugyanis hat játékosától is megválna, hogy a szerződtetni tudja Lautaro Martinezt és Miralem Pjanicot.

A katalán együttesnél már javában a következő szezonra fokuszálnak, a Mundo Deportivo szerint a kívánságlistájuk élén az Inter csatára, Lautaro Martinez, valamint a Juventus középpályása, Miralem Pjanic szerepel. A lap úgy tudja, ahhoz, hogy a két játékost szerződtetni tudják, mintegy hat labdarúgótól kellene megválniuk.



A spanyol lap szerint Arturo Vidal, Nelson Semedo, Jean-Clair Todibo, Junior Firpo, Moussa Wague és Rafinha helye bizonytalan, így őket eladhatja az együttes a nyáron.

Korábban már Vidalt és Semedót is összeboronálta a média az Interrel, de az olasz csapat vezetőedzője, Antonio Conte nem szeretné, hogy az említett két játékos csereüzlet útján kerüljenek Milánóba, vagyis Martinez eladásától függetlenül szeretnének tárgyalni a chilei és a portugal labdarúgó megvételéről.



(Kép: Claudio Villa - Inter/Inter via Getty Images)



A katalan Sport szerint a spanyol bajnoki címvédő megválna az elvágyódó portugál jobbhátvédjétől, Nélson Semedótól, aki egy csereüzlet és némi készpénz részeként a Juventushoz kerülne. A Barca a 25 millió eurón túl megkapná az olasz bajnoktól még Mattia De Scigliót és Miralem Pjanicot is. A Sport úgy taksálja, hogy Semedo ára 50 millió euró, míg De Sciglio és Pjanic együttesen is csak 25 milliót ér.



Todibo jelenleg kölcsönben szerepel ebben a szezonban a Schalke csapatánál. A németeknek opciós joguk van megvásárolni a francia hátvédet 22 millió fontért, de a gelsenkircheni együttes nem hajlandó ennyi pénzt fizetni érte. A 20 éves védőt kapcsolatba hozták már az Evertonnal, az angolok pedig köztudottan jó kapcsolatot ápolnak a katalán óriással, hiszen André Gomes és Lucas Digne is Liverpoolban kötött ki a közelmúltban.



Rafinha és Wague szintén kölcsönben szerepel ebben az idényben. Előbbi a Celta Vigo, míg utóbbi a Nizza együttesében, a szezon végén pedig alighanem mindkét játékos új klubot kereshet magának.



(Kép: Alessandro Sabattini/Getty Images)



A 23 éves spanyol hátvéd, Junior Firpo tavaly nyáron csatlakozott a klubhoz, de a Barcánál máris hajlandóak megválni tőle mintegy 25 millió font ellenében.



Annak ellenére, hogy sok játékosától meg kellene válnia a Barcának nem elképzelhetetlen, hogy hamarosan már gránátvörös-kék mezben láthatjuk Martinezt és Pjanicot.

Forrás: Sportbible

Borítókép: Daniele Badolato - Juventus FC/Juventus FC via Getty Images