A Barcelona továbbra is pénzügyi gondokkal küzd. Lezárták Andreas Christensen és Franck Kessie szerződtetését, de még nem tudják regisztrálni őket az átigazolási szakértő, Fabrizio Romano szerint a Financial Fair Play miatt.

Mindkét játékos garanciát kapott a Barcelonától, hogy megkötik az üzleteket és regisztrálják őket, minden csak idő kérdése. Christensen és Kessie is ingyen csatlakozik hozzájuk, miután klubjukkal kötött szerződésük a hónap végén lejár. Christensen a Chelsea csapatában játszott 2013 óta, míg Kessie 2019-ben került a Milanhoz.

Christensen várhatóan megerősíti a Barcelona védelmét, míg Kessie dinamikusabbá teszi majd Xavi Hernández középpályáját. Kessie nagyon fontos tagja volt az idei szezonban a Scudetto-győztes Milan csapatának.

