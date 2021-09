Az FC Barcelona 17 éves középpályása, Gavi Paez is meghívást kapott a Nemzetek Ligája négyes döntőjére készülő spanyol labdarúgó-válogatott keretébe.

Ha a tinédzser játékos pályára lép az olaszok elleni elődöntőben, minden idők legfiatalabb spanyol debütánsa lesz. A rekordot 1936 óta Angel Zubieta tartja, ő 17 éves és 284 napos korában mutatkozott be a nemzeti együttesben.



A spanyolok és az Európa-bajnok olaszok szerdán csapnak össze Milánóban, majd egy nappal később Torinóban rendezik a másik elődöntőt, amelyben a világbajnok franciák és a vb-bronzérmes belgák mérik össze erejüket. A fináléra jövő vasárnap kerül sor, ugyancsak Torinóban.



Miközben Luis Enrique szövetségi kapitány leginkább a nyári Eb-n szerepelt játékosokat hívta be legfrissebb keretébe, Gavi beválogatása némi meglepetést keltett szakmai körökben. A tehetség mindössze egy hónappal ezelőtt mutatkozott be a Barca felnőtt csapatában, igaz, azóta további három bajnokin és két Bajnokok Ligája-mérkőzésen is lehetőséget kapott Ronald Koeman vezetőedzőtől.

Luis Enrique azt mondta: régóta figyeli a fiatal futballistát.

"Túl korainak tűnhet a meghívása, de úgy gondolom, csak akkor kockázatos egy ilyen lépés, ha nem vagy biztos abban, hogy az illető kezelni tudja majd a helyzetet" - fogalmazott a szakember. - "Évek óta ismerem Gavit, és meggyőződésem, hogy klubjában és a válogatottban is fontos játékossá fogja kinőni magát."



A másik újonc a keretben a Villarreal 18 esztendős szélsője, Yeremi Pino, aki esetleg helyettesítheti majd a sérült Dani Olmót és Alvaro Moratát.

Akárcsak a kontinenstornán, a Real Madridból egyetlen játékos sem szerepel a spanyol keretben.

