A Barcelona végleg letett arról, hogy leigazolja a Junvetus sztárját, Álvaro Moratát.

Az elmúlt hetekben több helyen is lehetett olvasni arról, hogy Morata iránt érdeklődik az FC Barcelona. Maga a spanyol támadó is szívesen csatlakozott volna a spanyol klubhoz. Erre még az Atlético Madrid is rábólintott volna, akiké a játékjoga. Massimiliano Allegri, a Juventus főnöke azonban azóta egyértelművé tette, hogy nem fogja elengedni támadóját ebben az időszakban. A Mundo Deportivo értesülései szerint a Barca elfogadta a Juventus álláspontját.



Fotó: Barca Universal/Twitter

A Barcának túl kell vészelnie az idei szezon hátralevő részét azokkal a játékosokkal, akikkel rendelkezik. Szerencséjükre Ansu Fati visszatért a sérüléséből, és Martin Braithwaite is követni fogja hamarosan. Memphis Depay is hamarosan bevethető, tehát Xavi Hernández velük hármójukkal próbálja a támadósort megerősíteni. Érdekes lesz azonban figyelni, hogy a Barcelona a nyáron újra megpróbálja-e Moratát szerződtetni.

Forrás: football-espana.net

Borítókép: Transfer News Live/Twitter