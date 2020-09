Luis Suárez megállapodott szerződésének felbontásáról az FC Barcelona labdarúgóklubjával és már az Atlético Madriddal tárgyal a spanyol sajtó értesülései szerint.

A katalán egyesület történetének harmadik legeredményesebb játékosát még egy évig köti a szerződése a Barcelonához, de a csapat új vezetőedzője, Ronald Koeman nem tart rá igényt a jövőben.



A Mundo Deportivo úgy tudja, a szerződésbontásról már megszületett az egyezség, az uruguayi támadó pedig az Atlético Madridhoz két idényre írhat alá, azonban a fizetéséről még nem állapodtak meg.



A Barcelonában létszámfelettivé vált Suárezt eleinte a Juventus próbálta megszerezni, de az olasz bajnok végül adminisztratív okok miatt lemondott róla.



A 33 éves Suárez 2006-ban igazolt Európába, előbb a Groningen, majd az Ajax Amsterdam labdarúgója volt, utána négy idényt a Liverpoolnál, hatot a Barcelonánál töltött.



Utóbbi együttesben négy-négy bajnoki cím és kupagyőzelem mellett egy-egy Bajnokok Ligája-, Európai Szuperkupa-diadal és klubvilágbajnoki cím részese volt. A 113-szoros válogatott csatár a gránátvörös-kékeknél 283 találkozón 198 gólt szerzett.

