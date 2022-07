Fabrizio Romano, az európai átigazolási piacteret remekül ismerő transzferguru számolt be arról, hogy a Barcelona komolyan érdeklődik Carney Chukwuemeka iránt.

A fiatal középpályás szerződése a 2022/23-as szezon végén lejár, így a Barcelona jutányos áron hozzájuthat az angol játékoshoz.

A Chukwuemekában rejlő potenciál nagyon szimpatikus a Barcelonának, akik ezzel az igazolással tovább mélyíthetnék egyébként is figyelemre méltó középpályájukat.

A középpályás eddig 14 mérkőzésen lépett pályára a Premier Leagueben, ahol egy asszisztot osztott ki. Az angol U18-es válogatottban is alapember, 11 mérkőzésen 5 gólt szerzett.

