Annak ellenére sem gondolkodik a lemondáson Josep Bartomeu, az FC Barcelona elnöke, hogy több mint 20 ezer klubtag aláírta az ellene irányuló bizalmatlansági indítványt.

"Senki nem akar lemondani" - mondta a katalán TV3 csatornának az egyesület vezetője.



A klubtagok egy csoportja - amely változást szeretne a vezetésben - csütörtökön nyújtotta be a petíciót, amely 20 687 aláírást tartalmaz. A szabályok szerint a teljes tagság 15 százalékának (16 520 fő) kell akarnia a szavazást, tehát ha a hitelességi vizsgálat lezárultával meglesz ez a szám, akár heteken belül sor kerülhet a voksolásra.



"Az aláírások száma még a kezdeményezés elindítóit is meglepte" - mondta Bartomeu. "Ezzel együtt az igazgatótanács tovább dolgozik azon, hogy a lehető legversenyképesebb csapatot építse."



Az eredeti tervek szerint márciusban lenne a tisztújító közgyűlés, de a tagok egy része a Bayern Münchentől elszenvedett megalázó 8-2-es Bajnokok Ligája-vereség, a trófea nélküli idény és Lionel Messi korábbi távozási szándéka miatt már most szeretné leváltani a vezetőséget.



A 33 éves argentin sztár végül maradt, mert Bartomeu nem akarta elengedni, de Messi azt mondta: a klubelnök elárulta őt, korábban ugyanis azt ígérte, a nyáron maga dönthet a jövőjéről.



Az FC Barcelona, amely két fordulónyi extra pihenőt kapott, a jövő hétvégén kezdi a bajnoki szezont a Villarreal ellen.

