Barcelonában találkozott egymással Pep Guardiola, és Joan Laporta. A Jijantes által készített felvételeken az látszik, amint a katalán klub elnöke és a Manchester City menedzsere épp egy étterem előtt beszélget egymással, valószínűleg távozásuk előtt nem sokkal.

Kiderült az apropója is, az idén Angliában triplázó szakember azért érkezett Spanyolországba, mert egy jótékonysági golftornán vesz részt vacsoravendégével együtt olyan egykori futballisták társaságában, mint Diego Forlán, Albert Riera vagy Christian Panucci.

@JijantesFC caught footage of Pep Guardiola having dinner with Barcelona President Joan Laporta yesterday evening.



Guardiola is back home for a golf tournament today.#Barca #ManCity #MCFC pic.twitter.com/By2n3DrjsQ