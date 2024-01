A Palmeiras fiatalja, Estevao Willian jelenleg a világ labdarúgásának egyik legjobb fiatalja.

Mindössze 16 évesen már most káprázatos teljesítményt nyújt Brazíliában, és ugyanolyan potenciállal rendelkezik, mint csapattársa, Endrick Felipe, aki a nyáron a Real Madridhoz csatlakozik.

Estevao, aki a „Messinho" becenevet kapta az argentin ikonhoz hasonló játékstílusa miatt, az elmúlt 12 hónapban az európai topcsapatok érdeklődését is felkeltette, de jelenleg úgy tűnik, hogy két klub vezeti a megszerzéséért folytatott versenyt. A Chelsea és a Barcelona a két topcsapat. Előbbi nemrég Brazíliában járt tárgyalni, miközben a katalánok illetékesei is elutaztak, bár ők csak megfigyelték a tinédzsert.

Az MD szerint a Barcelona küldött néhány játékosmegfigyelőt, hogy felderítsék Estevaót a legutóbbi Copinha-tornán, amely során a hat fellépésén öt gólt szerzett és kettő gólpasszt adott. Emellett a brazilok olimpiai selejtezőin is ott lesznek, amelyekre szintén ebben a hónapban kerül sor. Ott egy sor tehetséget fognak felderíteni, bár a várakozások szerint különösen a Chelsea-ben szereplő Andrey Santost fogják figyelni.

A brazil fiatalok szerződtetése egy olyan út, amely az évek során már be is vált, illetve kudarcot is vallott a Barcelona számára. Vitor Roque a legfrissebb brazil szerzemény, és szinte biztosan nem ő lesz az utolsó.

Borítókép: Marcio Machado/Eurasia Sport Images/Getty Images