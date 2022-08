A Dán Játékosszövetség igazgatója szerint a Barcelonának tartania kellene magát a Braithwaite-tel kötött megállapodáshoz.

A Barcelona egész nyáron azon dolgozott, hogy Martin Braithwaite távozását annak érdekében, hogy a klub stabilizálja anyagi helyzetét. A dán játékos célja ennek ellenére, hogy a szerződésében foglaltak szerint még két évig a klub játékosa maradjon. A játékost azonban jelenleg feltűnően hanyagolják a katalánok, míg a szurkolók a legutóbbi meccsük bemutatásán hangos füttyszóval illették őt.



Michael Sahl Hansen, a Dán Játékosszövetség igazgatója úgy érzi a Barcelona tisztességtelenül bánik a játékossal.



"A Braithwaite-tel szemben tapasztalt bánásmód teljesen ésszerűtlen. Valószínűleg valahol a zaklatás és a bántalmazás között van. Szégyenletes, ahogy a Barcelona megpróbálja kitaszítani a szerződéséből. Egy játékos, aki megmentésükre sietett, amikor nyomás alatt voltak, most szégyenben maradt. Hol van a tisztesség?" - írta Hansen.



"A szerződés szerződés, és a Barcelona és Braithwaite további két évre megállapodott. Martinnak továbbra is be kell tartania a megállapodásban foglalt részét. És a Barcelonának is ezt kell tennie. Ráadásul a világ egyik legnagyobb klubjának illene nagyobb tisztelettel bánni a játékosaival” – tette hozzá.

Borítókép: Jose Breton/Pics Action/NurPhoto a Getty Images