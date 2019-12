A Barcelona szeretné leigazolni a mexikói Carlos Velát, árulta el honfitársa, Jonathan Dos Santos.

Carlos Vela továbbra is a Barcelona kiszemeltjei között van. A Los Angeles FC támadója remek idényt futott, aminek köszönhetően a katalánok szeretnék szerződtetni.

A Los Angeles Galaxy középpályása, Jonathan Dos Santos egy interjúban beszélt honfitársa esetleges távozásáról:

„Jelenleg szabadságon vagyok, nem tudtam még vele beszélni, és nem is akarom zavarni, de tudom, hogy van egy függőben lévő ajánlata. Nem tudom, hogy fog dönteni. Őszintén szólva jelenleg nagyon boldog Los Angelesben. Én boldog leszek akárhogy is választ. Egyedülálló lehetőség amikor a Barcelona hív, hiszen a világ legjobb csapatáról beszélünk.”



Vela legszebb pillanatai a szezonban.



This is my video of Carlos Vela's goals and skills in 2019 so far. Who next? Donate https://www.paypal.me/FutureStars040?... ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ Carlos Vela Garrido Age: 30 years Nation: Mexico Club: Los Angeles ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ music: NCS bron: MLS YouTube channel