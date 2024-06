Több spanyol forrás szerint a spanyol élvonalbeli labdarúgó-bajnokságban szereplő Barcelona nagyon közel áll ahhoz, hogy új, 10 évre szóló szerződést írjon alá a Nike-val, holott az év közepén még elég sok esély votl arra, hogy felbontsák kapcsolatukat az amerikai sportszergyártó céggel és új megállapodást írjanak alá a Pumával. Ám most úgy fest, a "pipás cég" kilobbizta magának a közös folytatást, nem véletlenül, ugyanis az új szerződés értelmében az elkövetkező 10 évben 1,3 milliárd eurót kaphat tőlük a Barca, ami évente 120-130 milliót jelent, s ezzel szponzori szempontból a világ legjobban fizetett klubja lehet a gránátvörös-kék mezes alakulat.

Még biztosan sok papírmunka van hátra, hiszen egy ilyen döntés jogi árnyalatai és következményei alapos körültekintésre kell hogy intsék Joan Laportát, a klub elnökét, aki kedd este a jövőbeli terveiről, Kylian Mbappéról és a Barcelona filozófiájáról is beszélt. A katalán együttes 2024/25-ös idényre szóló mezei már napvilágot láttak, melyek így festenek majd.

Az új szerződés aláírása fontos lehet a Barcának, hiszen egy ilyen megállapodással a katalán együttes visszatérhetne a La Liga pénzügyi fair play keretébe, az 1:1-es szabályozás keretébe, s így anélkül vásárolhatna új játékosokat - akár sztárokat -, hogy saját futballistái közül kellene eladniuk bárkit is. A hírek szerint az egyezséget pénteken vagy szombaton jelentheti be a Barca.

The Barcelona and Nike kit deal is expected to be officially announced on Friday or Saturday. The new deal by Nike will make Barça the best paid club in the world.



Details: €100M-€150M + €120M/year for 10 years.



(Source: @alexpintanel / @memorabilia1899) pic.twitter.com/moKC6wuUwI