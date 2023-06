Nagyon úgy tűnik, hogy a Barcelona szurkolói még hosszú ideig élvezhetik Ousmane Dembelé játékát, aki maga nyilatkozott a jövőjével kapcsolatban derűlátóan a média munkatársainak.

„A klub hosszabbítani akar velem 2027 júniusáig, az ügynököm tárgyal velük. Boldog vagyok és itt akarom folytatni.”

Ousmane Dembélé confirms talks over new deal: “Barça wants to extend my contract until June 2027, my agent is talking to them”. #FCB



“I'm happy here and I want to continue”. pic.twitter.com/oGf1EQpHVg