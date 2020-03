Ahogy arról beszámoltunk, a vasárnapi El Clásicon a Barcelona 2-0-ra kikapott a Real Madridtól. A vereség után Marc-André ter Stegen olyannyira nem volt elégedett, hogy a távozás gondolatával is eljátszott.



Manapság a német kapus vitathatatlanul a Barcelona második legfontosabb játékosa a hatszoros aranylabdás Lionel Messi mögött. Sokan azt állítják, hogy Manuel Neuer helyett ter Stegennek kellene lennie az első számú kapusnak a német válogatottban. Nem csoda, hiszen a 27 éves hálóőr halmozza a trófeákat a katalán klubnál, 2014 óta négyszer emelhette a magasba a Copa del Rey, négyszer a La Liga trófeát, egyszer pedig Bajnokok Ligáját is nyert a csapattal. Ráadásul februárban megdöntötte saját passzrekordját. Ugyanis a Getafe elleni meccsen 69 átadása volt, ebből 55 jó passz. A korábbi rekordja még a 2016-2017-es szezonból ered, amikor 62 próbálkozása volt, amiből 51 volt sikeres.



Tehát okkal hihetnénk azt, hogy ter Stegen boldog a klubnál, ugyanakkor a Club de la Mitjanit arról számolt be, hogy a játékos annyira csalódott az új edző, Quique Setién irányítása alatt, hogy fontolóra vette a távozását. A német hálóőr állítólag azt mondta az egyik csapattársának, hogy nem tudja, hogy a következő szezonban is marad-e a klubnál. Nem csupán a német válogatott portás az egyetlen, aki nem elégedett Quique Setiénnel, állítólag a csapatnál többen is úgy érzik, hogy a Barcelona túl nagy falat a 61 éves spanyol tréner számára. Ter Stegen mellett Messi is aggodalmát fejezte ki a kulcsjátékosok sérülése, valamint a pályán mutatott teljesítmény romlása miatt.



Ter Stegen február végén a Mundo Deportivonak azt nyilatkozta, hogy ki akarja tölteni 2022-ig szóló szerződését.



"Maradni akarok a Barcánál."



Ugyanakkor tudjuk, hogy a labdarúgásban bármi megtörténhet és egy-egy ilyen vélemény gyorsan megváltozhat.



Nem csak a jelenlegi, hanem a korábbi játékosok is úgy érzik, káosz van a katalánoknál. Legutóbb a Real elleni vereség után Jordi Cruyff beszélt a csapat körüli gondokról.



"Úgy gondolom, hogy a legnagyobb probléma a klub körül megfigyelhető instabilitás és a folyamatos médiazaj. Azt nem tudom, hogy a Madrid mennyire van stabil helyzetben, de úgy tűnik, a Barcelonánál totális a káosz. Jelenleg értelmetlen a cruyffizmusról beszélni, nem segít, csak extra nyomást helyez a klubra." – nyilatkozta Johan Cruyff fia.

Forrás: givemesport



Borítókép: David S. Bustamante/Getty Images