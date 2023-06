A 18 éves Vitor Roque idén márciusban már a brazil válogatottban is bemutatkozhatott, az előző szezonban huszonöt mérkőzésen tíz találatig jutott, emellett öt gólpasszt is kiosztott, útja pedig hamarosan Barcelonába vezetik.



Spanyol lapok szerint a katalánok vele pótolhatják majd Robert Lewandowskit, ha a 34 éves lengyel csatár a váltás vagy a visszavonulás mellett dönt. Roque egy igazi projektjátékos lehet, akiben nagy fantázia van – vélik a szakértők.



Sajtóhírek alapján a Barca megegyezett a játékos klubjával, 35 millió euróba kerül majd a transzfer, további tízmilliós bónusz ütheti az Athletico Paranaense markát. Már csak a labdarúgó ügynökével kell dűlőre jutni.







Roque tavaly igazolt el Ronaldo együttesétől, a Cruzeiro 4,7 millió eurót kapott a neveltjéért. A 172 centis labdarúgóról aktuális edzője, a legendás Luis Felipe Scolari is elmondta véleményét: „Bármit is kérünk tőle, megteszi. Legjobban a kilences pozíciójában érzi magát, de a széleken is helyt tud állni, de másféleképp is ki tudja venni részét a játékból".



A Selecaót 2002-ben világbajnoki címig juttató Scolari hozzátette, Roque az a futballista, akit játékos korában nem szeretett őrizni. Nagy jövőt jósol neki, ha megfelelő ütemben tud fejlődni.

Borítókép: Guillermo Legaria Schweizer/Getty Images