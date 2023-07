Joan Laporta, a Barcelona elnöke a legutóbbi interjújában több részletet is elárult Messi kapcsán. Ahogy arról korábban már írtunk, a klubnál tervezik, hogy tartanak egy tisztességes búcsúztatót, amit az egyesület 125. születésnapjával és a Camp Nou avatásával kötnének egybe.



Laporta ezúttal arról is szót ejtett, hogy a korábbi vezetés által kötött megállapodás érdekében még mindig utalnak Messinek. Ezek a függő fizetési kötelezettségek majd csak 2025-ben járnak le, addig rendszeresen törlesztenek. Ez így beleszámítana a bértömegbe, de a LaLigával javuló kapcsolatoknak köszönhetően a szakosztályok kompenzációja nem lesz hatással a pénzügyi fair play-re, tette hozzá az elnök.





A folyamatosan frissülő átigazolási körképünkben is szerepel, hogy hiába kapott ajánlatot a katalán klub több kulcsemberéért, nem szándékoznak eladni.



A középpálya újratervezéséhez pedig először otthon kell szétnézni, Marc Casadó, Pau Prim, Gerard Hernández vagy Marc Bernal is Xavi edző rendelkezésére áll.

Borítókép: David S. Bustamante/Soccrates/Getty Images