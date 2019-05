Quique Setien távozott a Real Betis éléről, miután 2-0-ra megverték a Real Madridot a Bernabeuban, és a klub mielőbb ki akarja jelölni utódját. Több név is felmerült a munka kapcsán, és egy közös van minden jelöltben: a barcelonás múlt.

A pad kapcsán olyan nevek vetődtek fel, mint Abelardo, Lopetegui és Cocu. Mindhárman játszottak a Barcelonában pályafutásuk során, egyikőjüknek sincs munkája, szóval egyszerű lenne a kinevezés. A három közül, Lopetegui a legkevésbé valószínű a pénzügyi igényei miatt. Abelardo nincs kizárva, de nem ő vezet azoknál, akik az ügyet kezelik.

A favorit a harmadik név: Phillip Cocu. A holland edzőt kedvelik a klubnál. Annak ellenére, hogy a Fenerbahcénál nem volt igazán sikeres, értékelik a munkát, amit a PSV-nél töltött, ami alatt három bajnoki címet nyert az Ajax előtt.

Cocut azért is nagyra értékelik, mert csapataiban felfedezhető a híres Barca DNS, de mindezek mellett kiegyensúlyozottak, egységesek, mely a Barcából mintha hiányozna az elmúlt 12 hónapban. Csapatai jó focit játszanak, de védelemben is jól teljesítenek. Ez viszont nem igaz a Betisre: az 52 gól, amit kaptak 14 csapaténál volt több a bajnokságban, még akkor is, ha 10. helyen végeztek.

A Betisnél azért is kedvelik Cocut, mert ismeri Spanyolországot és a LaLigát. Hat évet töltött a Barcánál, több mint 200 meccsen játszott és beszél spanyolul.

