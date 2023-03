Dani Alves továbbra is rácsok mögött van, és egyhamar nem is hagyhatja el a Brians 2 büntetés-végrehajtási intézményt. A hírek szerint VIP-ként kezelik, focimeccseket szervez a rabok között és aláírásokat is osztogat nekik.

Egészen idáig csak első felesége szólalt meg az üggyel kapcsolatban, aki teljesen biztos gyermekei apjának az ártatlanságában, aktív futballista nem nyilatkozott. Most Jordi Alba, akivel Barcelonában hosszú évekig játszottak együtt, megosztotta gondolatait a Vijando Con Chester műsorában.

„Megdöbbentett a hír, főleg azok után amennyi időt együtt töltöttünk az öltözőben. Szerintem ez egyáltalán nincs rendben, nem ezt vártam tőle. Tisztában vagyok azzal, hogy mit cselekszem. Nem szabad azt néznem, hogy mit csinálnak a többiek. Még egyszer mondom, döbbenet van bennem, függetlenül attól, kiről van szó. Egy profi labdarúgóról beszélünk, akivel hosszú évek óta ismerjük egymást. Nem beszéltem vele, sem a környezetével. Mindenki számára érzékeny témáról van szó.”

Dani Alves a gyanú szerint december 30-án erőszakolt meg egy 23 éves nőt egy katalán night klubban. A nő kiléte a mai napig nem derült fény, arra viszont igen, hogy a brazil válogatott focista többször is módosított vallomásán, ami elég volt a bírónak ahhoz, hogy elrendelje a letartóztatását januárban.



Borítókép: Getty Images Europe