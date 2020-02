Jordi Mestre a Barcelona korábbi vezetője felszólította a klubot, hogy szerződtessék Neymart a PSG-ből.

Mestre viszont hangsúlyozta, hogy a brazil szélsőnek bocsánatot kell kérnie, ha vissza szeretne térni a Nou Campba.

A Barcelona tavaly nyáron nagyon közel volt ahhoz, hogy szerződtesse Neymart, viszont a 27 éves játékos nem tudott elszabadulni párizsból.

"A távozása nem érzelmi szempontból votl fontos, sokkal inkább sport nézetből. Véleményem szerint ő egy olyan pluszt képvisel, amelyet nem sok játékos. Ne csapjuk be magunkat, nézzünk előre. Hozzászoktunk már a címek megnyeréséhez, mégis értékekről beszélünk, amik tényleg fontosak, de kellenek az eredmények."

"Ha minden értéket felülbírálunk, akkor szenteljük magunkat a rögbinek, amelynek az értékei messze meghaladják a labdarúgást. Ha nem nyerünk semmit, akkor szerződtetjük Neymart, vagy bárkit akire szükségünk van."

Mestre 2014 és 2019 között alelnökként dolgozott a klubnál, mielőtt az igazgatósággal nézeteltéréseik miatt távozott posztjáról.

"Most is azt mondom, amit akkor. Neymarnak vissza kell térnie és bűnbánóan bocsánatot kell kérnie. Vissza kell vonnia a klubbal szembeni követeléseit és vállalni a hibáit. Mindannyian tévedünk az életünk során, de senki ne mondja, hogy nem érdemlünk második esélyt. Szerintem ez is egy emberi érték."

Forrás: dailymail.co.uk

Borítókép: Aurelien Meunier - PSG/PSG via Getty Images