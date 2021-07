Az MLS-ben szereplő klubok jelezték érdeklődésüket Sergio Busquets iránt. De annak ellenére, hogy a középpályás iránt rengeteg az érdeklődő, úgy tűnik, még marad Barcelonában.

Korábbi hírek szerint a Barcelona több hűséges játékosától is meg akart válni, köztük Sergio Busquets-től is. Fabrizio Romano, az átigazolási szakértő beszámolója szerint a spanyol válogatott játékost több MLS klub is csábítaná.

A 32 éves kulcsember tehát úgy tűnik a nyáron még nem vált csapatot. Az MLS-klubok azonban nem mondanak le róla, és 2022-ben vagy 2023-ban ismét megpróbálják elcsábítani.

Sergio Busquets has been approached by MLS clubs in the last few months. He’s been tempted, but he’s 100% staying at Barcelona this summer - no doubt. #FCB



New approaches will arrive for Busquets from MLS clubs for summer 2022 or 2023, as revealed yesterday on Twitch. https://t.co/nOikQdmWeW